Entella, Aramu: "Volpe un martello. Daremo tutto per salvarci"

A due giorni dall'andata dei playout salvezza contro l'Ascoli in Serie B Mattia Aramu, centrocampista della Virtus Entella, ha rilasciato alcune brevi battute a Il Secolo XIX: "Il cambio dell'allenatore ha dato uno scossa, mister Volpe è un combattente, conosce perfettamente il mondo Entella. E' un martello, ci trasmette una grinta incredibile, quella che servirà per affrontare nel modo giusto questo playout contro l'Ascoli che vale una stagione. In due partite ci giochiamo davvero tutto".