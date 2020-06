Entella, Borra e l'esordio in B: "Un giorno da ricordare. Peccato non sia arrivata la vittoria"

Complice l'infortunio di Nikita Contini nel match contro il Cosenza in casa Entella ha fatto il suo esordio in Serie B Daniele Borra, estremo difensore approdato in Liguria lo scorso agosto dalla Carrarese. "Personalmente è stato un pomeriggio da ricordare - ha spiegato il portiere dei Diavoli Neri attraverso i canali ufficiali del club -. Un po' meno a livello di squadra, per il risultato. Anche se sono convinto che la squadra ha fatto una buona partita considerando il fatto che erano due mesi che non si giocava una partita ufficiale. Non basta fare buone prestazioni, l'obiettivo è potare a casa punti. Quel giorno lo ricorderò come l'esordio in B. Avrei preferito fosse arrivato un risultato positivo ma purtroppo non è andata così".

Sul recupero dall'infortunio rimediato ad inizio anno Borra ha poi raccontato: "Nel male dell'infortunio mi è andata bene. E' brutto da dire perché il periodo vissuto, con il Covid-19, è stato brutto. Io ho avuto modo di poterlo sfruttare al meglio per recuperare dall'infortunio. Sono riuscito durante la quarantena ad allenarmi a Villa Stuart. Il caso vuole che alla ripresa del campionato ho avuto questa opportunità".