Entella, Borra: "Emozionato dalla sfida contro due giocatori del calibro di Menez e Denis"

Daniele Borra, portiere della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Fairplay and Football' per parlare della prossima sfida di campionato che attende i Diavoli Neri contro la Reggina: "Ha una rosa molto importante - spiega -, con calciatori che si sono calati benissimo nella mentalità, come Menez. Noi puntiamo a fare un buon campionato. Cercherò di non far segnare Menez, ma quando ti trovi davanti calciatori di certo calibro come Menez e Denis è normale ci sia un po' di emozione".