© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo contro il Livorno, il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. C'è stata molta voglia e molta organizzazione oggi, abbiamo aspettato bene il Livorno e siamo ripartiti spesso. Nel primo tempo abbiamo condotto quasi sempre noi il gioco, nella ripresa è stato più un discorso che il Livorno ha iniziato a giocare solo palle lunghe per i giocatori fortissimi davanti fortunatamente senza mai impensierirci tanto. Potevamo gestire meglio la palla in qualche ripartenza, siamo stati un po' frettolosi, abbiamo inserito giocatori rapidi. Alla fine però è una squadra meritata contro un avversario tosto".