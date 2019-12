Entella, Boscaglia: "Abbiamo i mezzi tecnici per ottenere buone cose"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della XIX Premio Nazionale del calcio Siciliano, che si è tenuta ieri a Vittoria, è stato premiato anche il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia. Il mister, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha così commentato il riconoscimento come miglior tecnico dello scorso campionato di Serie C: "Lo scorso anno ho vinto il campionato e ora siamo in zona playoff. La Serie A è un sogno, chissà che questo non sia l'anno buono. Abbiamo i mezzi tecnici per centrare il risultato".