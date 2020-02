vedi letture

Entella, Boscaglia: "Benevento squadra più forte della B. Ma non è imbattibile"

Sfida contro il Benevento primo in classifica per la Virtus Entella di Roberto Boscaglia al Comunale di Chiavari. Il tecnico dei Diavoli Neri ha analizzato i temi del match di fronte ai microfoni della stampa questo pomeriggio: "Dal punto di vista emotivo e motivazionale gare come quella di domani si preparano da sole, ma a livello tattico abbiamo lavorato. C'è stato qualche piccolo acciacco ma stiamo bene".

Come si ferma il Benevento?

"Giocando una grande partita, impedendogli di esprimere il loro gioco, mettendoli anche in difficoltà. Non possiamo permetterci disattenzioni perché sono in grado di punirti alla prima occasione. non esistono squadre imbattibili anche se sono la miglior formazione di Serie B. Sono una formazione comunque umile, concreti e ben guidati. C'è la mano di un allenatore determinato e che chiede loro tanto. Quello che hanno conquistato lo hanno meritato sul campo

Quanto sarà determinante l'apporto del pubblico?

"Moltissimo, specie nel nostro stadio che si presta molto per fargli fare da dodicesimo uomo. Spero ci sia un grande apporto e che poi vinca il migliore in una gara aperta a tutti i risultati