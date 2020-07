Entella, Boscaglia: "C'è un po' di rammarico, ma è un punto che muove la classifica"

Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, ha analizzato il pari interno contro il Chievo ai microfoni del canale ufficiale del club biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni:

L'Entella ha fatto una buona partita, sapendo soffrire.

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. All'inizio della ripresa loro hanno messo tanta qualità, noi abbiamo la colpa di non essere riusciti a ripartire o a tenere palla nei momenti importanti. Abbiamo sofferto per quindici minuti, per una disattenzione abbiamo preso gol. Poi la squadra è riuscita a tirarsi fuori, e nel finale abbiamo riprovato a vincere la partita, pur non riuscendoci. Quei quindici minuti hanno messo un po' di paura, ma tutto sommato è un punto che fa classifica. Ovviamente c'è un po' di rammarico, essendo andati in vantaggio".

Può essere un punto importante per il morale?

"Indubbiamente, il Chievo è una delle squadre migliori del campionato. Basta guardare la distinta. È un punto che ci permette di stare a sei punti dalla zona caldissima. Ma bisogna stare molto attenti, perché il campionato è ancora lungo".

Adesso ci sarà una battaglia con la Juve Stabia. Ci sarà una settimana per recuperare.

"È molto importante, perché negli ultimi tempi ci siamo allenati poco, abbiamo solo recuperato. Abbiamo una settimana quasi tipo per preparare la partita, si giocherà in un campo caldo per tradizione, nonostante non ci siano i tifosi. È un crocevia importante, dobbiamo tirarci fuori da una posizione che alla lunga può essere scomoda, e la gara contro la Juve Stabia può essere importantissima per raggiungere l'obiettivo".