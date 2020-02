Entella, Boscaglia: "Complimenti ai miei ragazzi per l'intensità"

Roberto Boscaglia, allenatore della Virtus Entella, ha così commentato, in conferenza stampa, la sconfitta subita allo "Stirpe" contro il Frosinone: "E' stata una partita equilibrata e giocata con attenzione da entrambe le squadre, decisa da un colpo di genio. Mi dispiace che la squadra non sia riuscita a raccogliere un punto nel finale. Ogni gara è importante per il nostro obiettivo, la salvezza: sono triste per la sconfitta ma, allo stesso tempo, felice per l'intensità espressa dai ragazzi, a cui faccio i complimenti. Il mercato è stato fatto in maniera intelligente e giusta, un dettaglio non da poco è rappresentato anche dal fatto che abbiamo sfoltito la rosa. Abbiamo giocato contro una squadra che è molto brava nel collettivo, noi non ci stavamo a perdere e dunque dopo il gioiello trovato Dionisi abbiamo provato ad alzarci e a creare qualcosa di più", queste le parole del tecnico, riprese da Tg24.info.