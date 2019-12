Entella, Boscaglia: "De Luca? Grave errore. Dovevamo chiuderla prima"

Roberto Boscaglia

© foto di Federico Gaetano

Successo fondamentale, quello ottenuto dall'Entella sul campo del Pisa, che proietta i liguri in zona play-off con 22 punti. Al termine della gara, il tecnico dell'Entella Boscaglia ha commentato con soddisfazione il risultato, queste le sue parole raccolte da SestaPorta.news: "L'espulsione? Alla fine del primo tempo non gli abbiamo ricordato altro a De Luca. L’arbitro l’aveva già messo sott’occhio, sia perché si era fatto ammonire, sia per l’atteggiamento in campo. Un errore così un giocatore della sua esperienza non doveva farlo. C’è un problema di fondo. Se prepari una partita con il Pisa, per il loro modo di giocare, soprattutto in casa, devi sapere che in alcuni momenti puoi soffrire e se ti metti a palleggiare perdi la partita 3-0. Noi siamo ripartiti e abbiamo usato il contropiede come arma efficace. Non giochi contro una squadretta, ma una in salute in cui si agisce sempre sul filo dell’equilibrio. Siamo arrivati spesso davanti all’area. Bisognava chiudere la partita prima perché affrontavamo prima una squadra che ha un fervore e un pubblico importante".