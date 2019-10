Entella, Boscaglia: "Dispiaciuto per l'espulsione. Gesto mal interpretato"

Il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha parlato dopo l'espulsione, che gli costerà un turno di squalifica, spiegando che il suo gesto, per il quale chiede scusa, è stato mal interpretato: "Sono rimasto molto dispiaciuto per l’espulsione. Non ho mancato assolutamente di rispetto nei confronti del direttore di gara, tanto che nel dopo partita ho voluto chiarire la mia posizione al momento di salutare Camplone negli spogliatoi. Un arbitro che peraltro stimo molto. Ero arrabbiato con la mia squadra. Probabilmente il mio gesto verso la panchina e’ stato mal interpretato, ma ci sta specie durante una gara così tesa e concitata. La mia carriera parla chiaro: il mio rapporto con gli arbitri e’ sempre stato molto collaborativo, vivo la partita in un certo modo, ma sono molto rispettoso della quaterna e con tutti ho raggiunto un’eccellente intesa. - continua Boscaglia - Spero che il reclamo, che presenteremo, possa essere accolto e vengo riconosciuta la mia buona fede. Sabato prossimo arriva il Trapani e si tratta di una gara a cui tengo in modo particolare. Non lo nascondo. Mi spiacerebbe molto dover stare in tribuna, si è trattato di un malinteso di cui farò tesoro per il prosieguo della stagione".