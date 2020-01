Il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia ha presentato ai microfoni del canale ufficiale della societòà"Sarà una partita difficile contro una squadra forte, ma noi andremo a Frosinone per fare punti e fare una bella partita. Ci siamo preparati bene, abbiamo una buona classifica. Sappiamo di incontrare una squadra costruita per vincere ma noi abbiamo fatto bene contro le grandi".

Il Frosinone può partire forte. Preoccupato dall'approccio?

"Mi aspetto un Frosinone forte che sa giocare bene a calcio, con giocatori forti per la categoria. Non c'è un periodo della partita che mi preoccupa di più. Allo stesso tempo so che possiamo far male al Frosinone"

E' arrivato Chajia.

"E' un giocatore di qualità, che ho già allenato a Novara e che secondo me ancora deve tirare fuori tutto quello che ha dal punto di vista qualitativo e caratteriale. Viene ad aumentare il tasso tecnico della squadra, è un giocatore che a me piace e che secondo me può essere un investimento per l'Entella".