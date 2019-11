© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Boscaglia, tecnico dell'Entella, presenta la gara contro la Salernitana ai canali ufficiali del club ligure. "Ci siamo ripresi quello che avevamo lasciato per strada, ora la classifica è buona ma va migliorata. Davanti non c'è da migliorare ma da aspettare il momento giusto. La squadra crea, gioca, i ragazzi hanno voglia durante gli allenamenti di fare le cose giuste. Se ti trovi spesso davanti vuol dire che ci sei, i nostri attaccanti hanno sempre fatto gol e non hanno dimenticato come si fa. Mi aspetto anche le reti dei centrocampisti e degli esterni, è solo una questione di circostanze che ci ha portati a costruire tanto e concretizzare poco".

Sulla Salernitana e sulla trasferta dell'Arechi "Uno stadio bello, bellissimo, grande. E' una squadra forte, la presenza di mister Ventura ne certifica la forza. E' complicata ma possiamo fare una grande partita, combatutta, tra due squadre che vogliono fare punti".