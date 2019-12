© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, ha commentato in sala stampa la partita persa dai biancocelesti contro il Perugia: "Nel primo tempo è stata una sfida equilibrata, mentre nella ripresa si sono aperti degli spazi in più e siamo stati puniti con due ripartenze. Va segnalato, però, che il loro tasso tecnico è senza dubbio superiore al nostro. Non posso rimproverare più di tanto ai miei ragazzi perché ce l'hanno messa tutta per trovare il pareggio, forse potevamo fare di più nella prima frazione. E' stata una partita dura e molto tattica, giocata su un campo pesantissimo".