Entella, Boscaglia: "In Serie B devi mettere la garra"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Cittadella-Virtus Entella, il tecnico dei liguri Roberto Boscaglia ha così commentato il successo per 1-3 dei suoi ragazzi: "Pensavamo fosse opportuno fare giocare gli ex, perché ovviamente hanno qualche motivazione in più. Proprio loro hanno fatto una gran partita, così come tutti i ragazzi. Il Cittadella è una squadra che vuole manovrare poco e marcare in avanti. Abbiamo cercato di allungarli altrimenti avremmo avuto problemi, così come ne abbiamo accusati negli ultimi 15 minuti quando abbiamo abbassato il baricentro e non abbiamo più tenuto palla su giocando lungo - ammette il mister ex Trapani -. La partita l'abbiamo fatta, l'abbiamo messi in difficoltà sfruttando qualche situazione importante, sprecandone qualcun'altra. In Serie B è importante l'aggressività, la compattezza e la forza del gruppo. Tutti quelli che sono partiti coi favori del pronostico hanno avuto difficoltà, a parte il Benevento. Giocar bene è ok, ma devi mettere anche la classica garra".