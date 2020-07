Entella, Boscaglia: "In un'annata così particolare, raggiungere la salvezza è tanta roba"

"Avevamo sbagliato il primo match-point, oggi sapevamo di incontrare una squadra davvero forte che si trova dov'è non per caso. Abbiamo approcciato bene una gara molto equilibrata, nel primo tempo abbiamo anche avuto due occasioni per andare in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo deciso di abbassare leggermente il baricentro per evitare l'inferiorità numerica sugli esterni, sono stati di grande aiuto i centrocampisti. Credo sia un pareggio giusto che ci porta al raggiungimento del nostro obiettivo. Era determinante raggiungere la salvezza , lo abbiamo fatto con un turno di anticipo e siamo molto contenti di questo". Così Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, commenta ai microfoni di Entellatube il pareggio nel derby contro lo Spezia che è valso la permanenza nel campionato cadetto anche nella prossima stagione.

Una partita di sacrificio da parte di tutti, specie di Manuel De Luca

"Non solo De Luca, voglio menzionare Crimi perchè è un giocatore che è stato fuori tanto tempo e oggi ci ha dato una grossa mano. Ma a prescindere dai singoli, tutta la squadra ha fatto un grande lavoro. Fare risultato oggi era troppo importante e non abbiamo fallito l'appuntamento".

Quanto la soddisfa questa salvezza in una stagione così complicata di tutto il calcio italiano

"Abbiamo vissuto una situazione straordinaria a livello mondiale. Non era facile a livello mentale riorganizzarsi e ripartire, a maggior ragione senza pubblico sugli spalti. Raggiungere l'obiettivo in un'annata così particolare è davvero tanta roba".