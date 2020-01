Entella, Boscaglia: "Inizia un altro campionato, daremo battaglia"

Fonte: tuttoentella.com

Alla vigilia del match di campionato contro il Livorno, il mister dell'Entella Roberto Boscaglia ha parlato al canale ufficiale della società:

"C'è tanta voglia di tornare in campo. Abbiamo lavorato bene. Abbiamo anche sfoltito la rosa prendendo poi qualcuno. Siamo pronti pur sapendo che la partita di domani sarà una partita difficile come tutte. Inizia un altro campionato con molte squadre che vogliono vendere carissima la pelle. Ci apprestiamo a dare battaglia tutti quanti".

Teme un po' l'ambiente di Livorno?

"Non è questione di ambiente ma di problematiche della partita. Giochiamo contro una squadra affamata e assetata di punti. Ha necessità di fare punti soprattutto all'inizio di questo girone di ritorno per dare un segnale importante al campionato. Per contro ci siamo noi che stiamo bene, che abbiamo un'ottima posizione di classifica ma che vogliamo anche migliorare perchè vogliamo arrivare il prima possibile all'obiettivo. Si arriva dopo la sosta dove gli ambienti si ricompattano, è come se fosse veramente un altro campionato".

Come si è ambientato Mazzitelli?

"Si è ambientato bene perché è un giocatore che qualcuno conosceva. E' un bravissimo ragazzo, si è integrato subito. Fisicamente l'ho trovato bene, è un giocatore che conosco da tempo. Fisicamente è abbastanza pronto. E' normale che non gioca 90 minuti da un po' ma questo è un problema che supererà dopo le prime due-tre settimane".