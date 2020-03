Entella, Boscaglia: "Lenti nel reagire al virus, ora ne paghiamo le conseguenze"

Dalle colonne di Tuttosport, in casa Entella è mister Roberto Boscaglia a fare il punto della situazione: "Tutto procede per il meglio. Il nostro team manager Matteo Gerboni ha creato una piattaforma per giocatori e dirigenti che abbiamo chiamato Un calcio al virus. E’ il nostro spogliatoio virtuale, col quale verifico che tutti si allenino da casa due volte al giorno. Per il resto seguiamo alla lettera le disposizioni, dobbiamo crederci tutti".

E si parla poi di futuro: "Fin dai primi casi ho avuto la percezione che la situazione fosse grave, sono stato il primo a chiedere di fermare tutto. L’Entella giocava già a porte chiuse in casa, ma il 3 marzo siamo andati a Trapani dove c’era ancora il pubblico, prendendo pullman e aereo, per me era uno scandalo. Siamo stati abbastanza lenti nel reagire e ne paghiamo le conseguenze, penso ad Atalanta-Valencia. Ora bisogna cercare di chiudere il campionato ma solo se ci sarà la sicurezza per tutti, a costo di giocare anche a luglio e agosto. Anche se ci sono problemi legati alle scadenze contrattuali difficili da risolvere. Si troveranno i tempi e i modi per farlo, come dice Gravina, ora non è il momento, anche perché il picco del contagio tarda a venire".