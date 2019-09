La Virtus Entella pareggia 1-1 contro il Benevento. A fine gara, in sala stampa, interviene il tecnico dei liguri, Roberto Boscaglia: "Pareggio frutto della nostra determinazione e della mentalità: siamo stati in partita sempre nonostante la qualità del Benevento. Se vediamo le azioni, sul loro gol c'è un nostro errore. Il primo tempo è stato determinato dal loro gol e da un paio di occasioni loro oltre ad un rigore nettissimo a nostro favore non dato. Il Var manca alla B perché grazie ad essa oggi avremmo avuto due rigori a favore. Loro hanno avuto il torto di non chiuderla e noi il merito di non mollare. Il punto preso è importante e ci permette di tornare a casa sereni", si legge su IamCalcio.it.