Entella, Boscaglia: "Oggi servivano coraggio e personalità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della gara di Cremona, Roberto Boscaglia si gode il momentaneo primato in classifica della neopromossa Virtus Entella, che sul terreno dello Zini è stata capace di concretizzare quanto creato nel primo tempo e di soffrire nella ripresa senza disunirsi. Queste le sue parole in conferenza stampa, raccolte da Cuoregrigiorosso.com:

"Penso che siano stati tre punti meritati: abbiamo arginato bene nel primo tempo la Cremonese, che ha faticato a trovare il varco giusto, e noi abbiamo colpito. Nella ripresa sapevamo del ritorno dei grigiorossi, hanno cambiato assetto ma soprattutto atteggiamento. Però poi sulla trequarti avevamo più spazio e mi aspettavo di chiuderla, perché l’avevamo preparata in quel modo.

Hanno continuato a buttare palle in mezzo, con le loro caratteristiche sapevamo di poter soffrire, ma allo stesso tempo siamo rimasti concentrati e, ripeto, abbiamo portato a casa tre punti con merito. Ho detto ai ragazzi prima di entrare in campo che a Cremona sarebbero serviti coraggio e personalità, che non è presunzione, ma umiltà di comprendere i propri pregi e i propri difetti, senza andare oltre. Ora ho riferito loro che del primo tempo sono rimasto soddisfatto, ma nel secondo c’era l’opportunità di andare sul 2-0: sapevo che la Cremonese, avendo avuto gli esterni alti, ci avrebbe concesso ripartenze. E noi in velocità siamo migliori".