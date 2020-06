Entella, Boscaglia orgoglioso: "Fatto quanto avevamo provato, bene così"

vedi letture

Al termine della partita vinta contro la Salernitana, il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha parlato in conferenza stampa mostrando grande soddisfazione per il successo a cospetto di una dirette concorrente per i playoff: "Abbiamo fatto un'ottima partita, mix di concentrazione, di attenzione e di aggressività. Il nostro piano era quello di colpire i punti deboli dell'avversario e ci siamo riusciti. Mi è piaciuta la prestazione di oggi, non eravamo al maglio ma ognuno ci ha messo del suo. Sono stati novanta minuti diversi da quelli con il Cosenza. La vittoria fa sempre bene, ma ora dobbiamo pensare a fare punti per raggiungere l'obiettivo salvezza. Il merito principale? Non aver abbassato la guardia dopo aver trovato il vantaggio, l'approccio è stato ottimo sia nel primo sia nel secondo tempo. Non era facile concedere una sola palla gol alla Salernitana, tra l'altro su calcio piazzato. Morra? Ha fatto una super partita, il gol prima o poi arriverà. Ma oggi ha fatto quello che gli ho chiesto durante la settimana. Non dobbiamo mollare nulla".