Entella, Boscaglia: "Partita persa per un'ingenuità clamorosa, è andata male"

Roberto Boscaglia, allenatore della Virtus Entella, ha così commentato, ai canali ufficiali del club biancoceleste, il match perso per 2-0 al "Nereo Rocco" di Trieste contro il Pordenone: "E' stata una partita equilibrata e combattuta, giocata molto a metà campo e persa per un'ingenuità clamorosa. Abbiamo preso una ripartenza su fallo laterale a 75 metri dalla nostra porta, questo non doveva capitare. Solo una dormita collettiva poteva sbloccare il risultato, il punteggio fa poco testo perché il raddoppio è arrivato su punizione nel recupero. Abbiamo provato a riaggiustare il punteggio nel finale ma non ci siamo riusciti, è andata male".

Il tecnico dei liguri si è subito focalizzato sul prossimo appuntamento contro il Chievo: "E' una squadra che sta bene, dobbiamo pensare a far punti per raggiungere il prima possibile l'obiettivo salvezza. Abbiamo un po' di squadre dietro, è vero, ma è altrettanto vero che non siamo ancora tranquilli: dobbiamo stare attenti e guardarci alle spalle".