Entella, Boscaglia: "Per essere protagonisti occorre capire cosa è la B"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

K.o. nell'amichevole contro la Lazio, ma tanti gli spunti che questo importante test match ha offerto all'Entella di mister Roberto Boscaglia. Che a margine del confronto si è così espresso:

"Dal punto di vista tattico ci portiamo via la sofferenza, abbiamo sofferto la loro qualità e la loro intraprendenza, anche dal punto di vista fisico abbiamo patito, ma loro sono più avanti di noi con la preparazione. Ma abbiamo saputo soffrire, la squadra ha fatto il suo gioco anche se l’avversario ci veniva sempre addosso: qualcosa abbiamo creato, ma abbiamo fatto troppi errori in uscita, non abbiamo avuto pazienza a palleggiare e a far giare la palla. Con i giovani, però, dobbiamo lavorare, si deve pagare dazio, per imparare devono sbagliare. Dobbiamo migliorare, nel nostro campionato ci sono squadre di qualità, e se vogliamo essere protagonisti dobbiamo subito capire cosa ci aspetta in Serie B".