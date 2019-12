Entella, Boscaglia: "Per fare punti a Perugia serve una grandissima gara"

Alla vigilia del match contro il Perugia, in casa Entella, come riferisce tuttoentella.com, ha parlato il tecnico biancoceleste Roberto Boscaglia: "E' un appuntamento importante e come sempre sarà complicata. Loro arrivano da una sconfitta, è un momento particolare. Noi stiamo bene ma sappiamo che sarà dura. Loro sono una squadra forte, che gioca bene e con elementi molto importanti per la categoria, ma andremo a Perugia con la consapevolezza di fare una grande partita e poi vedremo cosa dirà il campo. Voglio un'Entella solida, coraggiosa sempre. La squadra ha una sua fisionomia, una sua identità di gioco e una filosofia. Poi bisognerà vedere come si metterà al partita. Noi sappiamo che per fare punti al "Curi" dobbiamo fare una grandissima partita".

In città, però, si parla del derby con lo Spezia: "L'importante è che non se ne parli qui. Abbiamo pensato al Perugia, allo Spezia penseremo dopo. Non è un pensiero che ci affligge o che ci toglie la concentrazione. Abbiamo pensato solo alla trasferta di Perugia".