Entella, Boscaglia: "Perso per due giocate individuali. Manca un punto, prendiamocelo nel derby"

Amareggiato Roberto Boscaglia, tecnico dell'Entella, nel commentare ai microfoni del canale ufficiale del club la sconfitta casalinga contro il Perugia: "Non c'è stata la scintilla per rimettere la partita sui binari giusti. Nella ripresa abbiamo costretto il Perugia nella propria metà campo, ci abbiamo provato fino all'ultimo ma è andata così. Non abbiamo nemmeno il tempo di riflettere su questa sconfitta perchè lunedì si torna già in campo. Naturalmente dobbiamo imparare dagli errori commessi e ripartire dalle cose positive fatte questa sera".

Nonostante la squadra ci abbia provato fino alla fine, il risultato non è mai sembrato in discussione

"Avevamo tutte le carte in regola per creare loro delle difficoltà. come abbiamo dimostrato soprattutto nella ripresa. Mi aspettavo qualcosa in più nel primo tempo in termini di atteggiamento e di aggressività. A conti fatti ci sta andare in difficoltà contro una squadra che ha speso il triplo di noi e non è così tragico cadere sotto i colpi di giocatori esperti che possono decidere le partite con giocate individuali".

Lo Spezia è già alle porte. Domani subito in campo?

"Non abbiamo tempo per rilassarci. Manca un punto alla salvezza matematica e prima lo facciamo meglio è. Sappiamo che il derby sarà una partita molto sentita e molto difficile nonostante l'assenza di pubblico".