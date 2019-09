Entella, Boscaglia: "Pescara gatta da pelare, ma siamo pronti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno stadio dove l'Entella non ha mai vinto, ma la voglia di centrare ancora una vittoria: questi i presupposti del match che i liguri andranno ad affrontare sabato. Avversario di turno, il Pescara. Di tutto questo, alla conferenza della vigilia, ha parlato mister Roberto Boscaglia: "Al di la di quello che dice la cabala, è una gara complicata e difficile, ma noi andiamo ovviamente li per fare la nostra gara a e portare a casa punti importanti, sfruttando il nostro momento positivo di fronte a una squadra organizzata che gioca un calcio propositivo. E' una bella gatta da pelare, ma noi vogliamo continuare a il nostro buon percorso. Entusiasmo? E' una parola che sento troppo spesso dire, ma non siamo l'unica formazione felice, e l'entusiasmo non è certo l'unica componente. C'è lavoro, attenzione ed equilibrio dietro, ma vi ricordo che i risultati non sono mai scontati, nonostante questo".

E sul possibile turn over dato dalle tre gare in sette giorni: "Io devo sempre schierare la miglior squadra possibile, la rotazione avverrà se ci sarà qualcuno stanco o che non starà bene. La rotazione è fisiologica e naturale, è ancora caldo e quindi ci saranno da valutare diversi fattori. Ma schiereremo sempre la formazione che può farci vincere il match: giocheremo sempre come fosse la partita della vita".