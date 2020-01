Entella, Boscaglia: "Rosa ampia, con la Cremonese chances per alcuni"

In vista del match contro la Cremonese, in casa Entella, alla vigilia della partita, è mister Roberto Boscaglia a parlare alla stampa, partendo dal rocambolesco 4-4 centrato solo una settimana fa a Livorno: "Nello scorso turno abbiamo ottenuto un punto importante, che va anche al di là della classifica, nonostante i tanti errori abbiamo voluto pareggiarla: ovviamente il match di Livorno lo abbiamo analizzato, abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato e da cosa dobbiamo ripartire, siamo pronti. La Cremonese è una grande squadra, hanno ritrovato anche Rastelli, e hanno molti fattori a loro favore, ma noi in casa giocheremo una partita tosta, perché di punti ne abbiamo bisogno per raggiungere l'obiettivo".

Sulla squadra: "Le assenze? Chi si lamenta è perché non ha altro da fare, tutte le squadre hanno qualche mancanza, sempre, è un dato di fatto. Noi abbiamo una rosa ampia, chi ha giocato un po' meno avrà ora l'occasione per farsi vedere. Abbiamo anche l'apporto di De Col, l'ho trovato bene e motivato, è da molto tempo che lo conosco e sono felice di averlo: mi è sempre piaciuto".