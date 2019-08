© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un anno di Serie C, torna in B l'Entella, prossima all'esordio casalingo contro il Livorno. Del match di domani ha parlato mister Roberto Boscaglia: "Sappiamo che non sarà facile, ma ogni gara nasconde delle insidie. Ripartire davanti al nostro pubblico ci dà una spinta in più, dobbiamo sfruttare ciò anche se la gara è complicata e dovremmo essere bravi a portarla subito dalla nostra: il Livorno ha sofferto lo scorso anno, ma noi dobbiamo guardare solo a cosa è ora, una squadra attrezzata, gioca in avanti e pressa facendo giocare male gli avversari, a questo dobbiamo stare attenti. Ma siamo pronti, abbiamo fame e voglia di iniziare a giocare, abbiamo il giusto atteggiamento, consapevoli che servirà la gara perfetta per battere gli amaranto: il pubblico di casa, però, sono certo che ci aiuterà".