Entella, Boscaglia: "Sette punti per la salvezza. L'obiettivo primario in caso di ripresa"

vedi letture

Ospite del sito PassioneInter.com Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla ripresa del campionato cadetto: "Intanto vedremo se si ripartirà o no, però comunque ci sono ancora dieci partite da giocare quindi sì, ci proveremo. Per la salvezza ci mancano ancora circa 7 punti, poi naturalmente giocheremo per vincere e se ci dovesse essere la possibilità proveremo senza dubbio ad acchiappare un treno che ad inizio stagione non era nei programmi. Prima però dobbiamo conquistare la salvezza, e poi tutto quel che arriverà lo prenderemo. Stiamo facendo una grandissima stagione per quelli che erano gli obiettivi, dobbiamo continuare così senza mai abbassare la guardia".