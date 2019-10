Entella, Boscaglia: "Sono amareggiato, oggi meritavamo noi"

Roberto Boscaglia, tecnico dell'Entella, ha commentato la sconfitta rimediata in casa dell'Ascoli: "Sono amareggiato. Abbiamo dominato e non è giusto aver perso. L'Ascoli ha avuto un buon inizio, ha avuto la fortuna e la bravura di fare gol. L'espulsione? La mia protesta era al massimo da giallo. L'arbitro ha esagerato. Non si possono dare i cartellino rossi cosi, dobbiamo alzare la voce tutti noi. I gol dell'Ascoli? Eramo perde palla, poi sul secondo non avevamo i difensori. Per il resto abbiamo dominato, abbiamo giocato palla a terra, abbiamo avuto il torto di non fare gol".