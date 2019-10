Entella, Boscaglia: "Trapani gara che vale doppio per la salvezza"

"Sarà una partita speciale. Siamo tanti ex. A Trapani abbiamo trascorso anni importanti, belli, meravigliosi. Naturalmente non può essere una partita come le altre anche se poi alla fine quello che conta è il risultato e vogliamo portare a casa i tre punti": come riferisce tuttoentella.com, esordisce così, nella conferenza stampa pre partita, mister Roberto Boscaglia. Che, quando la gara col Trapani è ormai alle porte, parla così della sosta: "Abbiamo potuto lavorare bene con quasi tutti i giocatori. E' stata una sosta dopo una sconfitta un po' così, ci voleva perché venivamo da un tour de force importante e avevamo qualche infortunio. Ora ci sono scontri diretti con Trapani e Cosenza, siamo squadre che lavoreremo per il mantenimento della categoria e sono scontri che valgono il doppio. E' normale ci sia quella adrenalina e, ripeto, sono scontri che valgono doppi. Noi dobbiamo essere bravi a far valere il fattore campo ma dobbiamo anche continuare a lavorare per quella che è la nostra fisionomia, il nostro modo di essere e il nostro modo di stare in campo".