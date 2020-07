Entella, Boscaglia: "Troveremo un Perugia arrabbiato. Ma non regaleremo nulla"

Necessità di fare punti, per il Perugia tornato nelle mani di Oddo. Ma stessa necessità per l'Entella, che avrà anche il favore di giocare tra le mura amiche.

Del match, ai canali ufficiali della società, ne ha parlato il tecnico biancoceleste Roberto Boscaglia: "Mi aspetto un Perugia, volitivo, arrabbiato, che ha voglia e necessità di fare punti, ma noi non vogliamo regalare niente a nessuno, meno che mai in casa: dobbiamo fare una grandissima partita, abbiamo la convinzione di poterlo fare, il nostro stadio ci ha portato tanti punti e deve continuarlo a fare. Sarà una gara dura e tosta, loro comunque hanno una squadra di qualità nonostante non abbia espresso tutto il potenziale, ma noi arriviamo dalla vittoria di Empoli, molto importante dal punti di vista della classifica e mentale: fisicamente stiamo bene, ma sarà il campo il giudice supremo, vedremo se avremmo fatto qualcosa di buono in allenamento. Però la squadra sta bene, ha sempre chiuso le gare in crescendo, e sarà così anche domani".