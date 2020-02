vedi letture

Entella, Boscaglia: "Tutte le gare sono esami. Ma a Venezia possiamo fare una grande partita"

Vigilia di campionato per l'Entella, che domani pomeriggio sarà impegnata in terra lagunare contro il Venezia, nel match valido per la 24^ giornata del torneo. Della partita, come riferisce tuttoentella.com, ne ha parlato il tecnico biancoceleste Roberto Boscaglia: "Tutte le partite sono esami. Tutte le gare hanno la stessa importanza. Tutte le squadre hanno bisogno di punti. Noi arriviamo da una bella vittoria, dobbiamo cercare di ricominciare a dare continuità dopo la battuta d'arresto di Frosinone, anche perché la squadra sta bene e andremo a Venezia con la consapevolezza di poter fare una grande partita: i lagunari, nonostante siano l'unica squadra ad aver vinto a Chiavari, non mi preoccupano. Ma comunque sono una squadra di tutto rispetto, viva che corre e che ha messo in difficoltà molte grandi".

Nessuna indicazione particolare sulla formazione: "I dubbi ci devono sempre essere. La base ce l'abbiamo ma abbiamo qualche ruolo in cui abbiamo abbondanza ed è bello portarsi il dubbio fino alla fine".