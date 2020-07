Entella, Boscaglia: "Vittoria importantissima. Dedica al nostro presidente"

Si gode il momento mister Roberto Boscaglia, al termine di una gara tosta che l'Entella ha saputo rovesciare a proprio favore dopo un inizio difficile, tutto di marca empolese. Ai microfoni dei canali ufficiale del club ligure, l'allenatore ha così commentato la prestazione dei suoi:

"E' stata una partita in salita. Siamo entrati un po' impauriti in campo, abbiamo subito preso il rigore contro ma la squadra piano piano è uscita. Nel nostro momento migliore abbiamo incassato il 2-0 ma non ci siamo scomposti, abbiamo giocato come avevamo preparato la partita sapendo che loro sono una squadra di grande qualità ma che allo stesso tempo ci poteva concedere qualcosa in alcune zone del campo.

Abbiamo avuto il grande merito di accorciare le distanze prima della fine del primo tempo e nel secondo tempo abbiamo ribaltato la partita dando loro qualche contropiede ma cercando il gol del 2-2 prima, e del 3-2 e 4-2 dopo. E' una vittoria importantissima perché dietro hanno vinto quasi tutte. E' una vittoria che ci lascia più tranquilli per queste ultime tre partite. Saranno da affrontare con la concentrazione giusta perché dobbiamo essere bravi a capitalizzare un po' tutto quello che facciamo. E' una vittoria che ci voleva per noi, per la società e per il nostro presidente che ci mette anima e cuore. E' una vittoria per lui, da parte di tutta la sua squadra".