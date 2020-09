Entella, Brunori: "Buon approccio alla gara, punto meritato"

Il neo acquisto dell'Entella Mattia Brunori si è presentato ai canali ufficiali del club per commentare l'esordio dei liguri sul campo del Cosenza: "Sapevamo che avremmo affrontato una gara molto difficile ma siamo scesi in campo con la testa giusta e abbiamo portato via un punto meritato. Abbiamo cercato di essere compatti come ci chiede il mister e di sfruttare le occasioni che ci sono capitate, bisogna continuare su questa strada già a partire dalla partita di Coppa Italia di mercoledìe dare continuità alla prestazione di oggi".