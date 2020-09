Entella, Cardoselli: "L'esordio in B un sogno. Il pari di Cosenza? Prestazione importante"

Intervista ai canali ufficiali della Virtus Entella per Cassio Cardoselli, centrocampista che ha fatto il suo esordio in Serie B nel match dello scorso weekend contro il Cosenza: "E' stata una grandissima emozione, ho lavorato tanto per questo. Esordire in B fa parte di un percorso che ho iniziato tre anni fa fra i professionisti e il 26 settembre è stato il coronamento di tanti sacrifici. E' solo l'inizio per questa stagione. Lo 0-0 del Marulla? Siamo andati a Cosenza con un ottimo carattere, abbiamo cercato subito di fare la partita e combattuto su ogni pallone. Dovevamo sfruttare meglio qualche occasione negli ultimi venti metri ma la squadra c'è stata, ha fatto una prestazione importante. Le prossime gare contro AlbinoLeffe in Coppa Italia e Reggiana in campionato? Ci sarà una settimana impegnativa. In Coppa Italia sarà una partita da non sottovalutare, troverà spazio anche chi ha giocato meno. E' una gara importante per mettersi in mostra e dimostrare che il gruppo c'è e tutti servono alla squadra per stare sul pezzo".