Entella, Cardoselli si presenta: "Aspettavo tanto questa possibilità: darò il mio contributo"

Cassio Cardoselli, neo acquisto dell'Entella, si è presentato così ai microfoni del canale ufficiale del club: "Penso che questa chance sia arrivata al momento giusto perché dopo tre anni di Serie C aspettavo tanto questa chiamata. Non appena mi ha chiamato l'Entella ero felicissimo perché un'opportunità così va colta al balzo e non va sbagliata".

Che ambiente hai trovato?

"La struttura, l'organizzazione e i compagni è tutto al top. Non ci manca niente. Stiamo cercando di prepararci al meglio in vista della prossima stagione e stiamo cercando di compattarci in poco tempo. Non sarà facile ma ci proveremo".

Quali sono le tue caratteristiche?

"Sono un centrocampista a cui piace giocare con la palla, gli piace inserirsi negli spazi ma mi piace anche giocare fra le linee. Ovunque verrò messo in campo darò il mio contributo".