Entella, Castorina avvisa i suoi: "A Foggia ci sarà un ambiente infuocato"

In vista della sfida contro il Foggia, mister della Virtus Entella Gianpaolo Castorina ha parlato ai canali ufficiali della società. "Il ko col Perugia all'esordio? Tutti ci siamo guardati dentro e abbiamo la voglia di riscattarci. A Foggia ci sarà un ambiente infuocato, loro arrivano da un risultato negativo ma non da una brutta prestazione. I rossoneri arrivano da un triennio fantastico, avremo tante avversità come le troveremo in altri campi. Dovremmo essere bravi e più forti di questo", le parole dell'allenatore.