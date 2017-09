Entella, Catellani: "Foggia? Pari importante. Con lo Spezia derby equilibrato"

© foto di Uff. Stampa Entella

Andrea Catellani, ex attaccante dell'Entella, oggi membro dello staff tecnico dei Diavoli Neri, ha presentato il derby di sabato contro lo Spezia: "Il pari col Foggia? E' stato un risultato importante in un campo ostico come quello del Foggia. Abbiamo saputo soffrire con l'idea di continuare a crescere. La nuova squadra? E' stata un'estate particolare, durante la quale abbiamo affrontato difficoltà inattese. Abbiamo cambiato tanto rispetto al passato e servirà un po' di tempo ma i miglioramenti sono quotidiani. Saremo un'Entella competitiva. Il derby con lo Spezia? Sabato si affronteranno due realtà a cui sono legatissimo, sarà una gara equilibrata che non vedrò allo stadio perché ci saranno mille emozioni. Il Picco non farà mancare il suo apporto allo Spezia, da parte nostra servirà lucidità e attenzione al non concedere ripartenze".