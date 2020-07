Entella, Chiosa: "Grande soddisfazione per aver raggiunto l'obiettivo nel derby"

vedi letture

Obiettivo salvezza raggiunto con una giornata di anticipo grazie al pareggio nel derby contro lo Spezia. È soddisfatto del traguardo Marco Chiosa, difensore dell'Entella, che a fine partita ha espresso un giudizio in merito alla partita e alla stagione dei liguri ai canali ufficiali del club: "C'è grande soddisfazione per aver raggiunto l'obiettivo con un turno d'anticipo e di averlo fatto in una partita delicata come il derby. Nel primo tempo abbiamo fatto un ottima partita anche dal punto di vista fisico. Nel secondo è entrata in ballo un po' di stanchezza ma abbiamo lottato con le unghia e con i denti per portare a casa il risultato. Anche chi è entrato dalla panchina ci ha dato una grossa mano, non è scontato in partite come queste.

A chi dedichi questa salvezza?

"La salvezza è per noi che siamo davvero un grande gruppo. Nonostante la pandemia abbiamo avuto il merito di rientrare con grande concentrazione e non era per niente facile. Naturalmente la dedico anche alla mia famiglia e a mio nonno che è scomparso quest'anno".