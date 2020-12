Entella, col Monza l'esame più difficile per ritrovarsi. E cancellare quello zero unico in Italia

La Virtus Entella deve dare una svolta alla sua stagione. A partire dalla difficile gara di questa sera in casa del Monza di Brocchi, Balotelli e Boateng. L’impresa sembra molto complicata per i Diavoli Neri, ancora alla ricerca di se stessi dopo la parentesi in chiaroscuro con Bruno Tedino in panchina. Dall’arrivo di Vincenzo Vivarini a Chiavari, infatti, dei timidi segnali di ripresa, almeno sul piano del gioco, si sono visti. Per i risultati però, niente da fare: tanto che i liguri sono l’unica squadra professionistica italiana a non aver vinto ancora una partita in campionato fra Serie A, B e C. Uno zero in classifica che deve essere cancellato prima che sia davvero troppo tardi.