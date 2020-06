Entella, Contini: "Ho la sensazione che partire bene sia un fattore determinante"

Un primo impegno contro il Cosenza, poi le altre gare che porteranno l'Entella a terminare la stagione: ma occorre andare di gara in gara, e fare un passo alla volta, come ha sottolineato il portiere dei Diavoli Neri Nikita Contini. Queste le sue parole, riprese da Il Secolo XIX - edizione Levante: "Non vedevamo l'ora di tornare ad allenarci, siamo carichi, belli motivati e pronti a rituffarci e a combattere già da sabato prossimo a Cosenza. Sarà tutto un altro campionato e ho la sensazione che partire bene possa diventare davvero un fattore determinante. Non ci sono termini di paragone rispetto al passato, una situazione del genere è talmente anomala che è anche difficile poter fare delle previsioni. Stiamo facendo di tutto per farci trovare pronti, abbiamo ben presente il nostro primo obiettivo che è la salvezza e vogliamo quanto prima raggiungere la quota sicurezza per toglierci ogni problema".