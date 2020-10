Entella, Coppolaro: "Ci manca qualcosa sotto porta, ma siamo in netta crescita"

Attraverso i canali ufficiali della società, in casa Entella, quando mancano poco meno di 48 ore al match contro la Reggina, è intervenuto Mauro Coppolaro: "La Reggina è un'ottima squadra, punterà a fare un campionato di vertice, anche la loro partenza è stata ottima. Ma noi ci faremo trovare pronti, per fare la nostra partita e portare a casa i tre punti: stiamo lavorando per migliorarci sempre, l'organico è rimasto quasi invariato, i nuovi ci stanno già dando una mano. Qualcosa sotto porta ci manca, ma creiamo tanto, dobbiamo solo far fruttare questo: sarà una settimana impegnativa, tre gare in sette giorni, abbiamo bisogno di tutti per sfruttare al meglio le nostre potenzialità".