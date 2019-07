Entella, Coppolaro: "Mi ispiro a Puyol. Sogno di giocare in Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Coppolaro, neo acquisto della Virtus Entella, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoB.com: “Appena mi è stata prospettata la possibilità di passare all’Entella, non ci ho pensato due volte - ha ammesso -. Qui mi trovo benissimo. Il gruppo è fantastico, per cui non ho dovuto faticare più di tanto ad inserirmi”.

Sull’esperienza a Venezia - “C’è tanto rammarico per un epilogo inaspettato: la squadra era partita per altri obiettivi e invece sappiamo tutti com’è andata a finire. Poi è arrivato il ripescaggio in B, ma la ferita resta. Adesso, però, voglio rifarmi con l’Entella”.

Sugli obiettivi dell’Entella - “I miei propositi e quelli della squadra vanno di pari passo: la priorità è salvarci il prima possibile. Il mio modello? Ho sempre ammirato Carles Puyol del Barcellona, un difensore roccioso e grintoso. Un vero leader. Il mio sogno? Giocare in Serie A, dopo averla solo sfiorata con l’Udinese. Perché ciò accada dovrò lavorare sodo, cercando di migliorarmi giorno dopo giorno”.