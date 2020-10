Entella, Crimi: "Dobbiamo crescere in concretezza. Il Covid-19? Ci responsabilizza"

Marco Crimi, centrocampista dell'Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club ligure in vista della ripresa del campionato, con le gare contro Reggina, Frosinone e Venezia nel giro di una settimana: "Abbiamo iniziato la stagione non con i risultati che speravamo. La crescita comunque credo si sia vista già nelle prime due giornate e speriamo di portarla avanti nelle prossime tre gare. La fase offensiva da migliorare? Le occasioni le abbiamo avute anche in amichevole contro lo Spezia. Noi dobbiamo lavorare sulla concretezza, dovremo riuscire a sfruttare anche le poche occasioni avute. La mia stagione? Sono stato lontano dal campo per troppo tempo lo scorso campionato. Ho tanta voglia di giocare e spero di fare il meglio possibile. La quotidianità con il Covid? Non la viviamo come prima, ci ha responsabilizzato: il virus è sempre dietro l'angolo e dobbiamo dare tutto per arginarlo".