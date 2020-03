Entella, da Contini alla Zanzara De Luca: tutto il campo nel segno del dieci

Una giornata nel segno del dieci, quella che ha vissuto ieri l'Entella, dopo aver battuto 3-0 l'Ascoli in occasione del match valido per la 28^ giornata del campionato di Serie B.

Cosa si intende, però, per "segno del dieci"?

Facile, il riferimento è ai traguardi personali raggiunti dai calciatori biancazzurri, che hanno però contribuito a fare grande anche la squadra. Partiamo da Nikita Contini e arriviamo a bomber Giuseppe De Luca. Il portiere, per la decima volta in campionato, ha chiuso la partita imbattuto, mentre l'attaccante, con il gol siglato ieri, ha raggiunto la doppia cifra, 10 reti segnate nel torneo di B. Che valgono anche un personale record del classe '91, che nella stagione 2011-2012 siglò il medesimo numero di reti, il suo massimo raggiunto: un totale che allora, però, riguardò un intero campionato (si tenga presente che il conteggio è tenuto per la regular season), e che ora invece può essere anche superato. Il torneo non è finito...