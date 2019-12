Contro l'Empoli è arrivato il primo gol in Serie B di Manuel De Luca, attaccante classe 1998 arrivato in estate in prestito dal Torino. Il giocatore, alla prima stagione in cadetteria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport: "Il gol? È stato un bellissimo momento anche perché ho cercato tanto questo gol, e finalmente posso dire che è arrivato. È stato il coronamento di tutto il lavoro fatto sinora, io non mi sono mai buttato giù, neppure quando non giocavo o quando le cose andavano meno bene. Siamo un bellissimo gruppo, ragazzi ambiziosi e al tempo stesso solidi, con una grande voglia di far bene. Ho seguito i consigli di Beppe De Luca, di Matteo Mancosu e degli altri ragazzi. Qui a Chiavari mi sento bene, è bellissimo vivere sul mare. L’obiettivo? Io cerco sempre di non darmene troppi. Preferisco vivere alla giornata e pensare a far bene giorno dopo giorno".