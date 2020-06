Entella, De Luca: "I dettagli faranno la differenza. Record personali? Un obiettivo"

Dalle colonne de Il Secolo XIX - edizione Levante, è intervenuto l'attaccante dell'Entella Giuseppe De Luca: "E' stato un periodo difficile per tutti, ora vediamo la luce e abbiamo tanta voglia di ripartire, di riprendere la nostra corsa. E' una situazione nuova, ma lo è per tutti. Stare tre mesi senza partite non è mai successo, affrontiamo qualcosa di diverso ed è proprio per questo che dovremo essere ancora più bravi e attenti anche ai dettagli che possono sembrare insignificanti. Nelle prime partite mancherà un po' di ritmo a tutti, ma stiamo lavorando per essere pronti fin dal match di Cosenza nel weekend del 21 giugno. La salvezza resta il nostro primo obiettivo e dobbiamo centrarlo in fretta. Una volta che avremo chiuso la pratica, magari potremo pensare a qualcosa di più grande".

La nota va poi al personale. Due sole reti, e La Zanzara, come è soprannominato, può battere il record personale: "Gli attaccanti vivono per il gol e io voglio continuare a farne per incrementare il mio bottino personale e aiutare la squadra. Superare il mio primato di gol stabilito a Varese resta un obiettivo".