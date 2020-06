Entella, Dezi: "Partire forte per centrare la salvezza. Poi penseremo a tutto il resto"

In vista della ripresa del campionato di Serie B contro il Cosenza da casa Entella arrivano alcune dichiarazioni di Jacopo Dezi, centrocampista dei Diavoli Neri: "Avevamo tanta voglia di ripartire e siamo molto carichi - racconta a La Repubblica -. Finale di stagione strano e nuovo per tutti. Non siamo mai rimasti così fermi per così tanto tempo e senza neppure amichevoli, una situazione nuova. Riparte un nuovo campionato. Bisognerà cominciare forte e centrare subito la salvezza e poi si potrà pensare ad altro".