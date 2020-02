vedi letture

Entella, Dezi: "Salvezza prima di tutto. Benevento? Siamo carichi"

Intervista alle pagine di TuttoEntella per Jacopo Dezi, centrocampista arrivato a gennaio alla Virtus Entella: "Devo dire che l'impatto è stato molto positivo - ha spiegato l'ex Empoli -. I compagni mi hanno accolto benissimo e di questo devo ringraziarli. Mi sono ambientato bene fin da subito. Sembra che sia qui già da tanto tempo. Devo ringraziare tutti dalla squadra al mister e lo staff. Dopo di che devo ringraziare specialmente la società per avermi dato l'opportunità di venire a Chiavari. Il Benevento? Sarà una gara difficile come tutte le altre. Questa sarà più impegnativa perché il Benevento è una squadra molto forte, sta giocando un campionato a sé. Noi però stiamo lavorando bene in settimana, siamo carichi. Giochiamo in casa e cercheremo di mettere in difficoltà chiunque. Obiettivi? La classifica sorride ma l'obiettivo primario resta la salvezza. Dietro corrono, la classifica è corta ma non dobbiamo guardarla e fare più punti possibili, guardando partita dopo partita. Non è una frase fatta, ma è la verità: in pochi punti ci sono tante squadra, ripeto".