Entella, dopo più di tre mesi torna la vittoria esterna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono serviti più di tre mesi, ma alla fine l'Entella ha sfatato il tabù trasferta.

L'ultimo successo esterno della formazione di mister Roberto Boscaglia risaliva al 31 agosto, quando i liguri espugnarono Cremona, poi una fase non brillante lontano dal "Comunale", dove sono arrivate quattro sconfitte e due pareggi; ieri, invece, la svolta. Nel delicato scontro con il Pisa, in Toscana, i biancazzurri si sono imposti per 0-2, grazie alle reti di Giuseppe De Luca e Marco Toscano.

Vittoria che ha per altro consentito all'Entella di portarsi in ottava posizione, piena griglia playoff.